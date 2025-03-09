Эксперт объяснил, когда не стоит спешить с оплатой ЖКУ

23:44, 09 марта 2025, ПАИ

Если есть даже незначительные сомнения в подлинности квитанции об оплате ЖКУ, не стоит торопиться переводить деньги, рассказала агентству «Прайм» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Самый оперативный способ проверки реквизитов и начислений ЖКУ – это использовать сервис ГИС ЖКХ или мобильное приложение "Госуслуги.Дом". Эти платформы покажут объект недвижимости и все доступные для оплаты квитанции. Информацию из бумажной версии можно будет сопоставить с данными в сервисе, что позволит оценить подлинность полученной квитанции.

Существуют и другие методы проверки. Например, можно сравнить реквизиты в платёжном документе за предыдущий период: название получателя, полные банковские реквизиты, номер лицевого счёта и Ф. И. О. собственника-плательщика.

В случае обнаружения несоответствий следует обратиться в управляющую компанию или в расчётный центр для получения разъяснений.

Хотя мошенники могут почти идеально воспроизвести форму, логотип платёжного оператора и название поставщика услуг, а также разместить QR-код для оплаты в привычном для потребителя месте на поддельной квитанции, они обычно выдают себя из-за мелких деталей, объясняет эксперт. Основная ставка мошенников делается на невнимательность людей.

Эксперт отметил, что лучше каждый раз быть «коммунальным занудой» и тщательно проверять всё до мелочей. Он привёл пример: если предыдущая оплата была произведена вовремя, а в квитанции отсутствуют сведения о ней или не отражена имеющаяся задолженность, а также не указаны льготы, это является поводом не спешить с оплатой. Мошенники могут допускать неточности или не указывать информацию, которая раньше всегда присутствовала, например показания счётчиков за прошлый месяц, площадь квартиры и инициалы владельца.