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Общество

10 марта будут закрыты несколько объектов Псковского музея-заповедника

10 марта на выходной будут закрыты несколько объектов Псковского музея-заповедника, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

В частности, нельзя будет попасть в Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; Главное здание Псковского музея-заповедника; Картинную галерею Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; Мемориальный музей-квартиру Ю. П. Спегальского; Музей-квартиру В. И. Ленина; Музей-усадьбу Н. А. Римского-Корсакова; Музей-усадьбу М. П. Мусоргского; Музей-усадьбу С. В. Ковалевской; Музей истории города Печоры.

Но в этот день можно посетить ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох», «Образы Мелетовской стенописи»; Двор Постникова, где работают тематические выставки, в том числе и «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове»; Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами; Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»; Покровскую башню.

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