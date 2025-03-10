До шести лет тюрьмы может получить начальник одного из почтовых отделений в Псковском районе за кражу денег

17:26, 10 марта 2025, ПАИ

Прокурор Псковского района признал законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения денег «Почты России», сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры области.

По материалам следствия, начальник одного из почтовых отделений на территории Псковского района незаконно присвоил себе 200 тысяч рублей, которые принадлежали организации. Хищение произошло с октября 2024 по январь 2025 года.

Санкция статьи 160 части 3 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до шести лет со штрафом. Прокуратура Псковского района взяла ход и результаты расследования под свой контроль.