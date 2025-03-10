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Общество

Невельским межрайонным прокурором назначен Иван Горовский

Советник юстиции Иван Горовский назначен Невельским межрайонным прокурором на пять лет, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Советник юстиции Иван Горовский назначен Невельским межрайонным прокурором на пять лет. Фото пресс-службы прокуратуры Псковской области

Соответствующее назначение связано с приказом Генерального прокурора России от 3 марта.

Ранее Иван Горовский проходил службу в должности прокурора Новосокольнического района Псковской области.

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