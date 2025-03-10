Невельским межрайонным прокурором назначен Иван Горовский
Советник юстиции Иван Горовский назначен Невельским межрайонным прокурором на пять лет, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Соответствующее назначение связано с приказом Генерального прокурора России от 3 марта.
Ранее Иван Горовский проходил службу в должности прокурора Новосокольнического района Псковской области.
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