В Псковской области пройдёт десятый этап культурно-образовательного кластера «Город мастеров»

22:19, 10 марта 2025, ПАИ

Десятый этап культурно-образовательного кластера «Город мастеров» пройдёт в Печорах и Пскове при поддержке Президентского фонда культурных инициатив с 13 по 16 марта. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Кластер «Город мастеров» направлен на выявление талантливой молодёжи, воспитание в духе патриотизма и любви к Родине, развитие их творческих способностей, а также поддержку членов семей участников СВО, многодетных семей, малообеспеченных слоёв населения.

В Псковской области проект «Город мастеров» проводится с апреля 2024 года по июнь 2025 года.

14 марта в 16:00 в рамках мастерской «Музыка на все времена. Классика и современность» в музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова Пскова пройдёт мастер-класс по вокалу. Его проведут заслуженная артистка Удмуртии, солистка Государственного академического музыкального театра им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко Мария Пахарь и солист Московского музыкального театра «Геликон опера» Константин Бржинский.

Также в 18:00 в актовом зале музыкальной школы № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова пройдёт концерт «Под звуки русского романса» с участием руководителя мастер-классов. Партию фортепиано исполнит Сергей Семёнов.

Кроме того, 15 марта в 14:00 в Печорском районном центре культуры пройдёт второй концерт «Под звуки русского романса» с участием Марии Пахарь и Константина Бржинского. Партию фортепиано также исполнит Сергей Семёнов.

«Десятый этап продолжает мероприятия проекта «Город мастеров» в 2025 году. Мастерская «Музыка на все времена. Классика и современность» приглашает на мастер-классы и концерты всех любителей музыки и молодых вокалистов, учащихся профильных факультетов Пскова и области», – отметила заслуженный деятель искусств России, президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова.

Отметим, организатором проекта является Центр кинофестивалей и международных программ.