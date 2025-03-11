В Псковской области задержан подозреваемый в совершённом 23 года назад покушении на убийство трёх человек

09:36, 11 марта 2025, ПАИ

В Псковской области установлен подозреваемый в совершенном 23 года назад покушении на убийство трех человек, сопряженном с разбоем. Об этом ПАИ сообщили в региональном СУ СК РФ.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем), по факту нападения в апреле 2001 года на сотрудников государственной организации, перевозивших заработную плату работников.

Долгое время преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым, однако работа по установлению виновных лиц продолжалась.

В феврале 2025 года уголовное дело было заслушано и поставлено на контроль заместителем председателя Следственного комитета России Александром Клаусом, который дал указания о выполнении по делу определенных следственно-оперативных мероприятий.

Уголовное дело также изучили сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия по СЗФО (с дислокацией в городе Санкт-Петербурге) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Они оказали методическую и практическую помощь в расследовании. В результате совместной работы следственных органов и уголовного розыска УМВД России по Псковской области по проверке различных версий произошедшего удалось установить одного из мужчин, принимавших участие в вооруженном нападении.

По версии следствия, 27 апреля 2001 года мужчина и его сообщники, вооруженные пистолетом и обрезом двуствольного охотничьего ружья, напали на работников одного из государственных предприятий Великих Лук, перевозивших денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы сотрудникам организации, произведя несколько выстрелов из пистолета и обреза в кабину автомобиля, где находились водитель, охранник и кассир организации. Нападавшие не смогли довести до конца свой умысел на убийство сотрудников предприятия и хищение перевозимых денежных средств, так как находившийся в автомобиле охранник начал производить ответные выстрелы из своего табельного оружия и водитель автомобиля смог скрыться от нападавших.

В настоящее время фигурант задержан в процессуальном порядке, в ходе проведенного у него в жилище при силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии по Псковской области обыска обнаружены наркотические средства, огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, а также взрывчатые вещества. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «з», ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 222 УК РФ, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.