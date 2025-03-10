Концерт проекта Zventa Sventana откроет 51-й Фестиваль русской музыки в Пскове

12:01, 11 марта 2025, ПАИ

51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, который пройдет 15 марта в БКЗ Псковской областной филармонии, откроет концерт проекта Zventa Sventana. О подготовке к выступлению рассказала создатель и вокалистка музыкального проекта, финалистка второго сезона шоу «Голос» Тина Кузнецова в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM) в Пскове.

Выступление пройдёт совместно с оркестром «Персимфанс» при участии Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Zventa Sventana – проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачёва, который переосмысляет русский фольклор и адаптирует для современного слушателя. В программе концерта прозвучат симфонические обработки старинных русских народных песен.

«Это песни, которые знает, наверное, узкий круг людей. А мы занимаемся тем, что продвигаем этот репертуар, чтобы больше людей познакомилось со своей корневой песней, настоящей народной песней, которую придумал сам народ для самих себя. Для нас это очень трепетное, важное и очень ожидаемое событие», – поделилась Тина Кузнецова.

Оркестр «Персимфанс», известный как первый в истории академический музыки симфонический оркестр без дирижёра, воплощает смелые идеи в области современной музыки, отметила она.

«Мы продолжатели русской классической школы, хотим эту нить сделать непрерывной традицию. И для этого подключились безумно талантливые передовые композиторы, очень уже известные молодые композиторы», – рассказала лидер проекта.

Сейчас команда Zventa Sventana интенсивно готовится к выступлению, подбирая программу и репетируя с оркестром.

Напомним, 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдёт в Пскове с 15 по 23 марта. Подробности о предстоящем фестивале русской музыки рассказал исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Узнать их можно по ссылке.