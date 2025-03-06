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Культура

О фестивале русской музыки и концертах поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • сводный оркестр Мариинского и Большого театров впервые выступит в Пскове в рамках 51-го Фестиваля русской музыки им. Н. А. Римского-Корсакова и М. П. Мусоргского;
  • программу фестиваля создавали таким образом, чтобы показать интерпретации русского фольклора;
  • впервые Мариинский театр представит в Пскове две детские оперы – «Храбрый заяц» и «Бременские музыканты»;
  • уникальный концерт откроет 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова 15 марта;
  • новые треки из известных фильмов будет исполнять Губернаторский симфонический оркестр Псковской области. Такие концерты практически все проходят с аншлагами, заметил Александр Боярков.

Напомним, что 20 и 21 марта в рамках 51-го Фестиваля русской музыки им. Н. А. Римского-Корсакова и М. П. Мусоргского и масштабного музыкального фестиваля «Гений места» в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится четыре музыкальных события. Подробнее – по ссылке.

Добавим, что 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдёт в рамках нацпроекта «Семья» с 15 по 23 марта в Пскове. Программу фестиваля можно посмотреть по ссылке.

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