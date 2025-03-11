Какую роль в муниципальных выборах играет избирательная комиссия Псковской области, объяснил Игорь Сопов

15:02, 11 марта 2025, ПАИ

Какую роль в муниципальных выборах играет избирательная комиссия Псковской области, рассказал председатель облизбиркома Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Избирательные кампании в районах будут проходить под эгидой территориальных избирательных комиссий. Так как это муниципальные кампании, то организацией выборов в районах будут заниматься исключительно территориальные избирательные комиссии, они будут главными по проведению выборной кампании», – отметил он.

При этом избирательная комиссия Псковской области в данном случае не имеет права принимать участие в работе территориальной избирательной комиссии. «Мы выступаем в качестве комиссии, которая оказывает методическое сопровождение всей выборной кампании. Условно говоря, мы можем ответить коллегам на их вопросы, рассказать им, каким образом можно организовать тот или иной процесс, посвятить их новшествам законодательства, проведя специальные семинары, как обычно мы это делаем», – пояснил Игорь Сопов.

Кроме того, так как это муниципальные кампании, то и финансируются они за счет муниципалитетов.

«В прошлом году, к сожалению, политические амбиции некоторых людей были выше интересов жителей Гдовского района. И теперь Гдову придется второй раз оплатить выборную кампанию, которая будет проходить в Гдовском округе тоже в сентябре этого года», – добавил гость программы.

Когда территориальная избирательная комиссия проходит муниципальные выборы, то избирательная комиссия Псковской области не является комиссией, которая будет главной по отношению к территориальной избирательной комиссии. «Формальн мы главнее, но это в общей иерархии. В момент проведения выборной кампании территориальная избирательная комиссия – самостоятельная единица. Мы помним историю о том, что один из членов избирательной комиссии Псковской области пытался в Гдове указывать, как вести кампанию. Это закончилось исключением из избирательной комиссии региона, – напомнил председатель облизбиркома.

Облизбирком регулярно проводит для членов ТИК и УИК семинары, напомнил Игорь Сопов. «Мы проводим семинар в конце года, где подводим итоги прошедшей кампании. И в апреле и августе проводим еще два дополнительных семинара с участковыми избирательными комиссиями, где разбираем новые в законодательстве итоги предыдущих кампаний, обращаем внимание на те моменты, которые необходимо в обязательном порядке предусмотреть, в зависимости от того времени, когда мы проводим избирательные кампании. Естественно, мы контролируем и проверяем, чтобы здравоохранительные комиссии и территориальные были готовы», – отметил он.

Напомним, в сентябре 2025 года в Псковской области пройдут выборы депутатов окружных Собраний в 11 муниципальных округах.