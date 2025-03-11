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Политика

Чем отличаются муниципальные и окружные выборы, рассказал председатель псковского облизбиркома

Чем отличаются муниципальные и окружные выборы, рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Чем отличаются муниципальные и окружные выборы, рассказал председатель псковского облизбиркома. Фото: ПАИ

«Для нас выборы в районах - окружные это выборы или муниципальные - ничем не отличаются. Дело в том, что территориальная избирательная комиссия все равно готовится к выборам депутатов, все процедуры мы соблюдаем. А вот нюансы возникают уже после того, как прошла выборная кампания, когда уже сами депутаты проводят конкурсный отбор на будущего руководителя округа. Мы же проводим избирательную кампанию ровно так, как проводили бы в любой другой кампании», - отметил он.

Напомним, в сентябре 2025 года состоятся выборы депутатов окружных Собраний в 11 муниципальных округах. Голосование традиционно будет трехдневным.

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