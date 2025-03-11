Псковские сёстры милосердия получили свидетельства об окончании медкурсов

16:05, 11 марта 2025, ПАИ

Сестры милосердия Псковской епархии получили свидетельства государственного образца больницы святителя Алексия о прохождении курсов младших медицинских сестер. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Вручение документов состоялось при богадельне на подворье Свято-Троицкого Творожковского монастыря в поселке Ровное Стругокрасненского района.

После богослужения главный врач Центральной клинической больницы Московского патриархата в честь святителя Алексия, митрополита Московского, Алексей Заров вручил свидетельства государственного образца об окончании курсов «Младшая медсестра по уходу за больными» сестрам милосердия богадельни на подворье Свято-Троицкого Творожковского монастыря, сестрам Свято-Елисаветинского сестричества при храме Старое Вознесение и сестрам Сестричества милосердия при храме Святителя Луки Крымского.