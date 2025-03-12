Псковича осудили за наезд на пешехода

15:49, 12 марта 2025, ПАИ

47-летнего псковича признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью пешехода в результате ДТП. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

18 июля 2023 года мужчина, управляя автомобилем ГАЗ, сбил пешехода на регулируемом переходе на улице Некрасова при повороте на Октябрьский проспект. Пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода черепа, кровоизлияние с ушибом головного мозга, а также перелом грудины и раны на теле.

Подсудимый признал вину в полном объёме и частично возместил ущерб потерпевшей. Мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы на один год. На период отбытия наказания в виде ограничения свободы ему нельзя менять постоянное место жительства, покидать Псков и Псковский район. Приговор вступил в законную силу.