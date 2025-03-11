«Яблоко» с 2019 года не выиграло у облизбиркома ни одного суда – Игорь Сопов

17:54, 11 марта 2025, ПАИ

Псковское отделение партии «Яблоко» у облизбиркома не выиграло ни одного суда с 2019 года, заявил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Бесконечно можно смотреть на три вещи – как горит огонь, как течет вода и как партия «Яблоко» подает иски в суд на каждую избирательную кампанию, которая проходит в Псковской области. С момента начала моей работы, с 2019 года, не было ни одной кампании, когда бы они в суд не подали. И ни разу за все это время ни один из судов не удовлетворил исковые требования», – отметил он.

Он также отметил, что требование партии предоставить видео с избирательных участков, работавших во время выборов главы Гдовского района, незаконно. «Во-первых, требование предоставить им все видеозаписи – незаконно, потому что нарушает права и интересы наших избирателей, а во-вторых, по меньшей мере абсурдно, потому что смотреть 20 избирательных участков по 72 часа – времени займет достаточно большое количество», – объяснил председатель облизбиркома.

Он также добавил, что видео с избирательных участков предоставляется, если на данном избирательном участке жалобой или обращением наблюдателя было зафиксировано нарушение.

«Вопрос по выборам главы Гдовского района должен быть закрыт. Суды пойдут своим чередом, но надо четко понимать, что все решения приняты и ныне избранный глава работает абсолютно легитимно. И каких-то незаконных действий на избирательную комиссию Гдовского района ни в коем случае не ложится, потому что ни одного нарушения у нас здесь нет», – заключил Игорь Сопов.

Напомним, кандидат Евгений Васильев безуспешно пытается оспорить в суде результаты выборов главы Гдовского района, которые прошли в сентябре 2024 года.