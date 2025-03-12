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Происшествия

Шесть месяцев тюрьмы условно получили двое молодых псковичей за кражу денег с карточки

Шесть месяцев лишения свободы получили два жителя Пскова за похищение денег с банковского счета, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

21 ноября 19-летние жители Пскова нашли банковскую карту и оплатили в нескольких магазинах Пскова товары на более чем четыре тысячи рублей.

Суд признал псковичей виновными и назначил каждому наказание в виде лишения свободы условно сроком на шесть месяцев.

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