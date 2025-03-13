«Единая Россия» и ВАРМСУ подписали соглашение о сотрудничестве

13:55, 13 марта 2025, ПАИ

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев провел встречу с сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ириной Гусевой и главами муниципалитетов, сообщается на сайте ER.ru.

Во время встречи обсуждались вопросы исполнения нового закона о местном самоуправлении и участие ВАРМСУ в партийных инициативах. Партия планирует использовать опыт ассоциации для совместного мониторинга выполнения нового законодательства.

Также «Единая Россия» и ВАРМСУ намерены работать вместе над реализацией федерального проекта «Школа ЖКХ». Он будет направлен на население и решение вопросов, касающихся ЖКХ, а также на повышение правовой грамотности граждан в области жилищного законодательства. В рамках него планируют организовать масштабную просветительскую акцию «Диктант ЖКХ». Она поможет жителям страны лучше усвоить важную информацию о своих правах и обязанностях в системе ЖКХ.

Для обеспечения эффективного взаимодействия между «Единой Россией» и ВАРМСУ на встрече было подписано соглашение. Оно определяет направления развития муниципального уровня власти. Это соглашение позволит координировать усилия ассоциации и всех партийных структур, рассказали в партии.

Подписи под документом поставили Владимир Якушев и Ирина Гусева. Соглашение предполагает участие в разработке предложений по улучшению законодательства в сфере местного самоуправления, создание проектов по подготовке кадров для органов местного самоуправления, содействие развитию межмуниципального и регионального сотрудничества, а также формирование инициатив по развитию МСУ и разработку эффективных управленческих решений.

ВАРМСУ уже участвует в партийных проектах «Единой России», таких как «Детский спорт», «Городская среда», «Новая школа» и «Культура малой родины». Все они направлены на создание инфраструктуры в муниципалитетах, включая дворцы культуры, общественные пространства, библиотеки, театры, музеи, детские сады, спортивные залы и школы, обратили внимание в партии.

Владимир Якушев отметил, что существует множество направлений для совместной работы. Он подчеркнул, что у них есть 23 партийных проекта, по каждому из которых осуществляется взаимодействие с ВАРМСУ. Жители активно участвуют в этих проектах, и те из них, которые показали свою эффективность, будут продолжать действовать до 2026 года, после чего возможны изменения или прекращение их работы, добавил Владимир Якушев.

Ирина Гусева сообщила, что в 2024 году ВАРМСУ получила статус единой организации, представляющей интересы муниципального сообщества. Она отметила, что при поддержке администрации президента было налажено эффективное сотрудничество с федеральными и региональными властями.

Гусева добавила, что взаимодействие с главами муниципалитетов и депутатами постоянно расширяется. Она также упомянула о том, что этот год объявлен Годом муниципального депутата от партии «Единая Россия», и подписание соглашения расширит форматы сотрудничества с партией и депутатским корпусом на местах. В заключение она подчеркнула общие цели и задачи обеих организаций – повышение качества жизни граждан, создание комфортной и безопасной среды и развитие территорий.