Как работает «Персимфанс» без дирижёра, рассказал директор оркестра

15:32, 13 марта 2025, ПАИ

Как работает первый в истории симфонический оркестр без дирижёра «Персимфанс», рассказал директор оркестра Евгений Бархатов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В названии «Персимфанс» уже заложена суть того, чем мы занимаемся, – первый симфонический ансамбль. Обычно мы не делаем акцент, что мы без дирижера, потому что это часто выглядит как какой-то фокус или специальная вещь, которая ведёт за собой коннотацию того, что мы отказываемся от дирижера, но это не так», – подчеркнул Евгений Бархатов.

В оркестре принципиально по-другому подходят к процессу музицирования, добавил он. Любой камерный ансамбль может успешно существовать и прекрасно играть без руководства человека, который не имеет инструмента в руках, отметил Евгений Бархатов. По его словам, группа из четырех или пяти музыкантов может договориться между собой, прийти к общей идее исполнения и хорошо сыграть.

«На репетициях каждый артист «Персимфанса», если у него есть художественная или организационная идея, её выражает. Решение мы принимаем коллективно. За всю историю нашего ансамбля был один или два случая, когда нам пришлось голосовать. Это единичные случаи», – заключил гость студии.

Напомним, что 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова будет торжественно открыт 15 марта в 18:00. На сцене областной филармонии выступят музыканты проекта Zventa Sventana, которые впервые в Пскове представят концерт с оркестром «Персимфанс». Мероприятие пройдёт при поддержке Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.