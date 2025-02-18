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Культура

Публикуем программу фестиваля русской музыки в Пскове

51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдёт в Пскове с 15 по 23 марта. Программу озвучил генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин на пресс-конференции, посвящённой фестивалю, сегодня, 18 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Фестиваль будет торжественно открыт 15 марта в 18:00. На сцене областной филармонии выступят музыканты проекта Zventa Sventana, которые впервые в Пскове представят концерт с оркестром «Персимфанс». Мероприятие пройдёт при поддержке Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Оратория Сергея Прокофьева «Иван Грозный» для чтеца, солистов, хора и оркестра будет представлена на фестивале 16 марта в 18:00. Произведение исполнит концертный хор Санкт-Петербурга под руководством художественного руководителя и главного дирижёра, заслуженного артиста РФ Владимира Беглецова в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Алексея Репникова.

17 марта в 19:00 в детской музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова пройдёт программа «Душеполезные песни на каждый день», в которой выступят мастера фолка и джаза Андрей Котов, Сергей Старостин и Владимир Волков.

18 марта в 19:00 в Псковской областной филармонии состоится концерт «Русская сказка» с участием выдающейся российской исполнительницы на звончатых гуслях Ольги Алексеевой и специального гостя Вячеслава Змеу, играющего на флейте Пана.

19 марта также в 19:00 на сцене Псковской филармонии состоится показ новой программы заслуженного артиста России Михаила Дзюдзе «Концерт для контрабаса с абсурдом», приуроченной к 120-летию со дня рождения поэта Даниила Хармса.

Ранее худрук и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников рассказал, какие концерты ждут зрителей в последние дни фестиваля.

Добавим, 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдёт в рамках национального проекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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