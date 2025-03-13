Заслуженный артист России Дмитрий Шаров: «Персимфанс» звучит как никогда актуально

17:49, 13 марта 2025, ПАИ

Первый в истории симфонический оркестр без дирижёра «Персимфанс» звучит как никогда актуально, заметил заслуженный артист России, тромбонист Дмитрий Шаров в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Сегодня «Персимфанс» звучит как никогда актуально, потому что музыкальное общество требует нового звука и нового формата, слова. Пусть это будет хорошо забытое старое, тем не менее. Сейчас просто симфонической музыкой даже с суперзвёздами не удивишь искушенную публику», – подчеркнул Дмитрий Шаров.

Он поделился, что люди после концертов «Персимфанса» и музыкантов группы Zventa Sventana в академическом зале «Зарядье» встали и начали танцевать.

«Я считаю, что как мы необычны, так и группа Zventa Sventana. Это слияние даёт необычность, которая не дает людям сидеть, они начинают заводиться. Там есть и хиты, и звучание. <…> Когда я оказываюсь в «Персимфансе» – внутри начинает жить тот студент, который несет ответственность. Я сам отвечаю за то, что я играю и как я буду коммуницировать со своими музыкантами. Это даёт колоссальный эффект», – отметил заслуженный артист России.

Кроме того, он добавил, что каждый участник оркестра должен быть всегда включен в процесс и знать, что происходит вокруг.

Напомним, что 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова будет торжественно открыт 15 марта в 18:00. На сцене областной филармонии выступят музыканты проекта Zventa Sventana, которые впервые в Пскове представят концерт с оркестром «Персимфанс». Мероприятие пройдёт при поддержке Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.