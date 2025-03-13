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Политика

Путин: Россия говорит welcome возвращающимся западным компаниям, но преференций не будет

Россия готова сказать welcome западным компаниям, которые захотят вернуться на российский рынок, но создавать преференции им не будет, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

«Тем, кто хочет вернуться, мы говорим «добро пожаловать», welcome в любую секунду. Но, естественно, исходить будем из той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Если ниши заняты, то, соответственно, они заняты. Никаких преференций для возвращения на наш рынок мы ни для кого создавать не будем», – сказал Путин.

Он также добавил, что в закрытом режиме уже идут переговоры о возможном возвращении «западных партнёров» на российский рынок.

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