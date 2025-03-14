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Общество

О юморе в литературе расскажут на лекции в Пскове

15 марта в Псковской областной научной библиотеке имени Курбатова состоится лекция «О чём смеёмся? Образ смеха в литературе», которую проведёт педагог и филолог Анастасия Иванова. Об этом ПАИ сообщили в городском молодёжном центре.

Фото предоставлено городским молодёжным центром

Участники узнают, как смех помогает справляться с трудностями, устанавливать контакты и познавать окружающий мир. Лекция затронет вопросы этики смеха и его восприятие в обществе.

Особое внимание будет уделено произведениям классической литературы таких авторов, как Сервантес, Достоевский и Хармс.

Начало лекции в 13:00. Вход свободный.

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