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Общество

На 85-м году жизни умер экс-глава Псковского района Евгений Иванов

На 85-м году жизни умер экс-глава Псковского района Евгений Иванов, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

«Родился Евгений Кузьмич в 1939 году в Калининской области. Работал электромонтером, инженером-электриком, прорабом, главным инженером-механиком. С 1983 по 1989 год трудился в должности председателя Печорского райисполкома, в течение трех лет возглавлял агрокомбинат «Псковский», – отметила Наталья Фёдорова.

Евгений Иванов возглавил Псковский район в самые трудные времена политических и экономических реформ, подчеркнула она.

«Для старшего поколения жителей – человек-легенда. Исключительная работоспособность и самоотдача, порядочность, талант руководителя, мудрость, огромный жизненный опыт, высокий профессионализм и, как принято говорить сегодня, человекоориентированный подход в решении вопросов жителей – это те качества, которыми обладал этот замечательный человек. У него многому можно было поучиться, спросить мудрый совет», – рассказала Наталья Фёдорова.

Отпевание состоится 15 марта в 14:00 в церкви Георгия со Взвоза на улице Воеводы Шуйского в Пскове.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Евгения Кузьмича. Мы скорбим вместе с вами. Светлая память», – заключила глава района.

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