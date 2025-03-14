На 85-м году жизни умер экс-глава Псковского района Евгений Иванов
На 85-м году жизни умер экс-глава Псковского района Евгений Иванов, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Родился Евгений Кузьмич в 1939 году в Калининской области. Работал электромонтером, инженером-электриком, прорабом, главным инженером-механиком. С 1983 по 1989 год трудился в должности председателя Печорского райисполкома, в течение трех лет возглавлял агрокомбинат «Псковский», – отметила Наталья Фёдорова.
Евгений Иванов возглавил Псковский район в самые трудные времена политических и экономических реформ, подчеркнула она.
«Для старшего поколения жителей – человек-легенда. Исключительная работоспособность и самоотдача, порядочность, талант руководителя, мудрость, огромный жизненный опыт, высокий профессионализм и, как принято говорить сегодня, человекоориентированный подход в решении вопросов жителей – это те качества, которыми обладал этот замечательный человек. У него многому можно было поучиться, спросить мудрый совет», – рассказала Наталья Фёдорова.
Отпевание состоится 15 марта в 14:00 в церкви Георгия со Взвоза на улице Воеводы Шуйского в Пскове.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Евгения Кузьмича. Мы скорбим вместе с вами. Светлая память», – заключила глава района.
Тренировку ОГЭ среди 9-х классов в школах Пскова перенесли на апрель из-за роста заболеваемости
Более 300 птиц спасли псковские волонтёры при ликвидации разлива мазута в Краснодарском крае
Врач-инфекционист станет гостем программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове