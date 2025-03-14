Псковичей приглашают на лекцию Школы сахарного диабета в городской поликлинике
На лекцию Школы сахарного диабета приглашает граждан Псковская городская поликлиника 18 марта. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
Школа сахарного диабета представляет собой образовательную программу, разработанную для людей, страдающих диабетом, и их родственников. Она предлагает знания и навыки, которые способствуют более эффективному контролю над заболеванием.
Курс проводит врач Эльза Абдуллаева. Занятия в школе включают лекции с презентациями, а также практические занятия.
Ближайшая лекция в школе состоится 18 марта в 14:00. Адрес проведения: улица Кузбасской Дивизии, 22, корпус Б (в актовом зале). Участие бесплатное.
Получить консультацию и предварительно записаться можно в кол-центре поликлиники по номеру телефона 299-028.
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