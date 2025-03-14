Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают на лекцию Школы сахарного диабета в городской поликлинике

На лекцию Школы сахарного диабета приглашает граждан Псковская городская поликлиника 18 марта. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Школа сахарного диабета представляет собой образовательную программу, разработанную для людей, страдающих диабетом, и их родственников. Она предлагает знания и навыки, которые способствуют более эффективному контролю над заболеванием.

Курс проводит врач Эльза Абдуллаева. Занятия в школе включают лекции с презентациями, а также практические занятия.

Ближайшая лекция в школе состоится 18 марта в 14:00. Адрес проведения: улица Кузбасской Дивизии, 22, корпус Б (в актовом зале). Участие бесплатное.

Получить консультацию и предварительно записаться можно в кол-центре поликлиники по номеру телефона 299-028.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 марта 2025

Часть улицы Космической временно перекроют в Пскове
14 марта 2025

Наталья Исакова: Имеющиеся механизмы интеграции соотечественников в Псковской области позволят привлечь специалистов
14 марта 2025

Почти 17 тысяч жителей Псковской области оформили самозапрет на взятие кредита
14 марта 2025

Волонтёры Победы провели для псковских школьников урок о воссоединении Крыма с Россией
14 марта 2025

Екатерина Гончарова: Внедрение регионального стандарта интеграции импатриантов в Псковской области – это шаг вперёд
14 марта 2025

Улицу Алёхина в Пскове временно перекроют для строительства ливневой канализации
14 марта 2025

«Титан-Полимер» помог отремонтировать Дом культуры в Тямше Псковского района
14 марта 2025

О профилактике и лечении гепатита С поговорили в программе ​«Анамнез». Главное

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...