Псковичей приглашают на лекцию Школы сахарного диабета в городской поликлинике

16:38, 14 марта 2025, ПАИ

На лекцию Школы сахарного диабета приглашает граждан Псковская городская поликлиника 18 марта. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Школа сахарного диабета представляет собой образовательную программу, разработанную для людей, страдающих диабетом, и их родственников. Она предлагает знания и навыки, которые способствуют более эффективному контролю над заболеванием.

Курс проводит врач Эльза Абдуллаева. Занятия в школе включают лекции с презентациями, а также практические занятия.

Ближайшая лекция в школе состоится 18 марта в 14:00. Адрес проведения: улица Кузбасской Дивизии, 22, корпус Б (в актовом зале). Участие бесплатное.

Получить консультацию и предварительно записаться можно в кол-центре поликлиники по номеру телефона 299-028.