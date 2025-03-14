Приём заявок на межрегиональный конкурс «Туристический сувенир – Серебряное ожерелье России» продлён
Приём заявок на межрегиональный конкурс «Туристический сувенир – Серебряное ожерелье России» продлён до 19 марта включительно. Об этом ПАИ сообщили в ТИЦ Псковской области.
Шорт-лист конкурса будет опубликован 27 марта на сайте russiasuvenir.ru.
Конкурс проводится в целях развития рынка отечественной туристической сувенирной продукции на территории проекта «Серебряное ожерелье России».
Ознакомиться с положением конкурса, с подробными условиями участия и подать заявку можно на сайте. Подробности – здесь.
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