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Общество

Приём заявок на межрегиональный конкурс «Туристический сувенир – Серебряное ожерелье России» продлён

Приём заявок на межрегиональный конкурс «Туристический сувенир – Серебряное ожерелье России» продлён до 19 марта включительно. Об этом ПАИ сообщили в ТИЦ Псковской области.

Шорт-лист конкурса будет опубликован 27 марта на сайте russiasuvenir.ru.

Конкурс проводится в целях развития рынка отечественной туристической сувенирной продукции на территории проекта «Серебряное ожерелье России».

Ознакомиться с положением конкурса, с подробными условиями участия и подать заявку можно на сайте. Подробности – здесь.

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