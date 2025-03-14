В Локнянском округе продолжается чествование ветеранов

22:59, 14 марта 2025, ПАИ

В Локнянском округе продолжается чествование ветеранов. Медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне вручили ветеранам на дому, пишет районная газета «Восход».

Заместитель главы Локнянского муниципального округа Елена Быстрова и председатель Собрания депутатов округа Алексей Блинов вручили памятные медали бывшим несовершеннолетним узникам, труженикам тыла, проживающим в посёлке Локня.

Бывшие несовершеннолетние узники, труженики тыла в трудные послевоенные годы восстанавливали разрушенные предприятия, поднимали колхозы, долгие годы трудились в разных отраслях, самоотверженным трудом вносили свой вклад в развитие экономики района.

Медаль вручена Антонине Лохмачевой, 40 лет отработавшей в медицинском учреждении, Таисии Михайловой, несколько десятилетий трудившейся на железной дороге, из них 17 лет – начальником станции, Раисе Шараповой, которая работала в райкоме, бухгалтером на разных предприятиях.

«Раньше всё больше пешком ходили. Если мне нужно было в Миритиницы, Рыкайлово, я пехом и пошла. Выходила часов в семь, даже пораньше, приду туда, проведу совещание с председателями, бухгалтерами или учителями, потом пешком домой. Это счастье, если была попутная лошадка или кто-то подвозил на велосипеде», – отметила Раиса Шарапова.

Также юбилейную медаль вручили жителю посёлка Локня Михаилу Смирнову. 99-летний ветеран подсчитал, что это у него десятая награда. На парадном пиджаке ветерана юбилейные медали в честь Победы в Великой Отечественной войне, ордена «Знак Почёта» и Трудового Красного Знамени за добросовестный труд. Михаил Смирнов много лет работал токарем, буровым мастером в северном регионе, затем 27 лет трудился в Межколхозстрое в Локнянском районе.

Памятные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» получили также Иван Шмагин, Николай Бородачев, Антонина Александрова, Валентина Константинова, Евгения Силина.

«Мы гордимся нашим старшим поколением. Оно сумело вынести тяжёлые испытания в дни войны и достойно трудилось после её окончания», – отметила Елена Быстрова и поблагодарила ветеранов за многолетний добросовестный труд на благо нашей Родины.

Заместитель главы Локнянского муниципального округа Алексей Захаров и председатель Собрания депутатов округа Алексей Блинов вручили юбилейную медаль бывшему несовершеннолетнему узнику Нине Депутатовой, проживающей в деревне Черничник, пожелали здоровья, любви и заботы близких. Нина Депутатова – сельская труженица, 47 лет трудилась в колхозе – сначала на разных работах в полеводческой бригаде, затем 23 года на животноводческой ферме в деревне Нивки, доила коров, ухаживала за телятами.