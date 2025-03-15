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Общество

Псковичам рассказали, как записаться на приём к уполномоченному по правам ребёнка в регионе

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова напомнила жителям региона, что они могут записаться на личный приём. Об этом омбудсмен написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

За день к Наталии Соколовой обратилось восемь человек лично и двое – по телефону.

«Личный приём граждан – одна из основных форм работы уполномоченного», – отметила Наталия Соколова. По её словам, жители региона обращаются с самыми различными вопросами, в том числе о регулировании детско-родительских отношений после развода родителей, о конфликтных ситуациях в школе, об учреждении дополнительного образования.

«Самые острые темы – это обращения с целью сохранения ребёнка в семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, а также восстановление родительских прав. Все ситуации взяла под контроль для проработки решений с органами опеки», – отметила Наталия Соколова.

Псковичи могут записаться на приём по номеру (8 8112) 29-91-57. Кроме того, можно отправить обращение по адресу 180001, Псков, улица Некрасова, 23 или по электронной почте pskovdeti60@mail.ru.

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