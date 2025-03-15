В посёлке Белорусский восстановили теплоснабжение после утечки

17:59, 15 марта 2025, ПАИ

В посёлке Белорусский Пыталовского района восстановили теплоснабжение после утечки, сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

Авария на теплотрассе произошла 14 марта. В связи с этим дома № 2 и 4 на улице 60 лет СССР были отключены от теплоснабжения.

«Утечка в системе теплоснабжения ликвидирована. Теплоноситель поступает в дома с 17:15. Через некоторое время батареи в ваших домах потеплеют», – отметила Вера Кондратьева.

Она также сообщала, что в течение двух-трёх дней МП «Пыталовские теплосети» будет мониторить герметичность труб, поэтому они не будут засыпаны.

«Просьба к жителям всего посёлка, и особенно к детям, не проверять на прочность открытую систему теплоснабжения и ГВС», – предупредила она.