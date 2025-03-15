«До девяти рейсов в день»: житель Гдовского района рассказал о своей работе в бывшем аэропорту Ремды

20:17, 15 марта 2025, ПАИ

Воспоминаниями о буднях аэропорта в деревне Ремда поделился гдович Иван Сидоров, пишет газета «Гдовская заря».

В годы работы аэропорта из Ремды до Гдова прямым рейсом можно было добраться за 15–17 минут, а билет на самолёт стоил 1 рубль 50 копеек. До областного центра полёт занимал от 25 до 20 минут, а стоимость билета составляла 2 рубля.

«Народа всегда было много. Маршрут был востребован. Иногда в день самолёт до девяти рейсов делал – и все с полной загрузкой. Билеты расходились как горячие пирожки, порой чуть не до драки. Вместимость воздушного судна – 12 человек плюс багаж. За доставку пассажиров отвечали два пилота», – рассказал Иван Сидоров, который с 1971 по 1978 год работал в аэропорту деревни Ремда.

Как выглядел аэропорт в Ремде, по какому маршруту следовали рейсы, а также о рабочих буднях смотрителя можно будет прочитать в следующем номере газеты «Гдовская заря». Газета поступит в продажу уже в среду.