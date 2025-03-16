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Общество

Врач выделила продукт, содержащий незаменимые аминокислоты

Черный кунжут является источником незаменимых аминокислот, его потребление способствует улучшению кишечной моторики и помогает предотвратить симптомы метеоризма и вздутия, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог поликлиники № 12 Люберецкой областной больницы Калимат Багатова.

Собеседница агентства отметила, что черный кунжут является полезным продуктом, богатым как насыщенными, так и полиненасыщенными аминокислотами. Она подчеркнула его пользу для органов желудочно-кишечного тракта, особенно в контексте запоров, указав, что семена кунжута, подобно семенам льна, способствуют улучшению моторики кишечника, борются с атонией, предотвращают симптомы метеоризма, вздутие и урчание в животе.

Гастроэнтеролог посоветовала добавлять черный кунжут в рацион пожилых людей и тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.

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