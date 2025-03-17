Александр Котов улучшил позиции в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поднялся на пять строчек в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России и занял 31-е место по итогам февраля. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.
Лидером рейтинга в феврале стал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, на втором месте – председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, на третьем – спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 103 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
Александр Котов улучшил позиции в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России
Преобразование в округа расширяет возможности по развитию муниципалитетов – Владимир Кузь
Председатель Псковской гордумы принял участие в заседании Союза представительных органов муниципалитетов РФ