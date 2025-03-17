Производство электрооборудования стало в Псковской области отраслью с самыми высокими зарплатами

12:05, 17 марта 2025, ПАИ

Производство электрооборудования стало в Псковской области отраслью с самыми высокими зарплатами. Такие данные представлены в рейтинге РИА Новости. В 2024 году средняя зарплата в этой отрасли составила 60 тысяч рублей. По этому показателю регион занимает 81-е место из 85.

В Сахалинской области, согласно статистике, в отрасли «Добыча нефти и газа» средняя зарплата составляет 317 тысяч рублей в месяц, что является лучшим результатом среди всех регионов и отраслей. На втором месте по уровню отраслевых зарплат – Москва. В столице самой высокооплачиваемой отраслью являются финансовые услуги, где средняя зарплата составляет 302 тысячи рублей в месяц. Также высокие зарплаты наблюдаются в добыче нефти и газа в Ямало-Ненецком автономном округе – 244 тысяч рублей в месяц.

Помимо трех регионов-лидеров в первую десятку также входят: Мурманская область, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Тюменская область, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Камчатский край. Таким образом, большинство регионов-лидеров связано с добычей полезных ископаемых.

На последних местах рейтинга – республики Калмыкия, Ингушетия, Чечня и Карачаево-Черкесия. В этих регионах наибольшую зарплату имеют занятые на госслужбе.