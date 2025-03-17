На семь суток арестовали гдовича за уклонение от обязательных работ

13:37, 17 марта 2025, ПАИ

На семь суток арестовали гдовича за уклонение от обязательных работ, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

37-летний житель Гдова, получивший административное наказание в виде обязательных работ за распитие алкоголя и дебош, не выполнил предписание суда в установленный срок.

Судебный пристав-исполнитель направил в суд девять протоколов по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ за уклонение от отбывания наказания.

По материалам дела судья назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на семь суток.