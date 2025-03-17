Как эскроу-счета можно использовать при строительстве частного дома, рассказал эксперт Банка России

13:17, 17 марта 2025, ПАИ

С 1 марта вступил в силу новый порядок использования счетов эскроу при строительстве частных домов. Это нововведение направлено на защиту прав граждан и повышение прозрачности в строительной отрасли, рассказал эксперт Отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе о финансовой грамотности «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Теперь подрядчики смогут получать оплату со счёта эскроу только после регистрации права собственности на построенный дом. Если подрядчик не выполнит свои обязательства, заказчик сможет вернуть свои деньги.

Изменения Банка России позволяют использовать семейную или IT-ипотеку с льготными ставками для строительства частных домов при условии использования счётов эскроу для расчётов. Подрядчиков, работающих с эскроу, можно найти в Единой информационной системе жилищного строительства.

«Счета эскроу служат для безопасного проведения расчётов между покупателем и продавцом. Покупатель кладет деньги на счет эскроу, а продавец может их забрать только тогда, когда выполнит условия, заранее прописанные в договоре. Банк, как независимый посредник, следит за выполнением этих условий», – напомнил Александр Иванов.

Подкаст программы можно послушать здесь.