Путин проведёт разговор с Трампом 18 марта

13:24, 17 марта 2025, ПАИ

Информацию о готовящемся разговоре президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во вторник, 18 марта, подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Да, это действительно так, во вторник готовится такой разговор», – сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Возможные темы разговора в Кремле анонсировать не стали.