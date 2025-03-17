Путин проведёт разговор с Трампом 18 марта
Информацию о готовящемся разговоре президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во вторник, 18 марта, подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Да, это действительно так, во вторник готовится такой разговор», – сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Возможные темы разговора в Кремле анонсировать не стали.
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