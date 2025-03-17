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Политика

Путин проведёт разговор с Трампом 18 марта

Информацию о готовящемся разговоре президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во вторник, 18 марта, подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Да, это действительно так, во вторник готовится такой разговор», – сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Возможные темы разговора в Кремле анонсировать не стали.

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