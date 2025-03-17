Учёные назвали масла, продлевающие жизнь

13:52, 17 марта 2025, ПАИ

Замена сливочного масла на растительные масла, особенно на оливковое, соевое и рапсовое, может существенно снизить риск преждевременной смерти, связанной с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. К таким выводам пришли американские учёные после проведённого исследования. Результаты опубликованы в журнале Jama Internal Medicine.

Учёные проанализировали данные о здоровье и рацион более 221 тысячи человек в течение 33 лет. Результаты показали, что регулярное употребление сливочного масла повышает риск развития рака, а также болезней сердца и сосудов примерно на 15 %. В то же время растительные масла снижают этот показатель в среднем на 16 %.

Сливочное масло содержит насыщенные жиры и природные трансжиры, которые могут негативно сказываться на работе сердца, сосудов и гормональной активности. Оливковое, соевое и рапсовое масла, напротив, богаты линолевой кислотой, которая улучшает работу сердца и нервной системы, снижает уровень холестерина и содержит антиоксиданты, в частности витамин Е.

Согласно исследованию, ежедневная замена всего 10 граммов сливочного масла на растительный аналог может снизить общую смертность. Однако отказываться полностью от сливочного масла не обязательно, так как оно содержит важные микроэлементы, такие как кальций, фосфор и магний, а также незаменимые аминокислоты. Подойдёт разумная порция – она не должна превышать 5–10 граммов, если нет противопоказаний.