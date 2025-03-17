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Экономика

О плюсах использования счетов эскроу рассказал псковский эксперт

Главное преимущество использования счетов эскроу при покупке строящихся объектов недвижимости – защита прав дольщиков. Об этом рассказал эксперт Отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе о финансовой грамотности «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Важная особенность счётов эскроу заключается в том, что строительная компания не может получить деньги от покупателей до тех пор, пока не сдаст дом в эксплуатацию. Это означает, что застройщик вынужден строить на собственные или кредитные средства, а не на деньги дольщиков. Это стимулирует застройщика завершить строительство в срок, чтобы избежать переплаты процентов по кредиту и получить оплату от дольщиков как можно быстрее.

«Уполномоченный банк, который кредитует строительную компанию, внимательно следит за тем, как заёмные средства используются. Например, если застройщик берет кредит на строительство конкретного жилого комплекса, он не может тратить эти деньги на другие свои объекты», – отметил эксперт.

Это дополнительное обеспечение прав дольщиков исключает ситуацию, когда строительные компании достраивали старые объекты за счёт новых дольщиков, оставляя последних в ожидании годами. Теперь это исключено, напомнил Александр Иванов.

Подкаст программы «Копилка» можно услышать здесь.

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