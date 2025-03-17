Волонтёры ПсковГУ передали гуманитарную помощь для бойцов СВО

15:31, 17 марта 2025, ПАИ

Волонтёры «Добро.Центра» ПсковГУ передали гуманитарную помощь для бойцов СВО в Ресурсный центр развития добровольчества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие состоялось в рамках акции «Вузы для фронта!», которая проходила в вузе на протяжении двух недель. В ней приняли участие студенты, преподаватели и сотрудники ПсковГУ.

В гуманитарную помощь вошли продукты питания, одежда, предметы для оказания первой медицинской помощи, а также разнообразные средства гигиены.

Акция «Вузы для фронта!» проходит по инициативе Минобрнауки для поддержки участников СВО.