Волонтёры ПсковГУ передали гуманитарную помощь для бойцов СВО
Волонтёры «Добро.Центра» ПсковГУ передали гуманитарную помощь для бойцов СВО в Ресурсный центр развития добровольчества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Мероприятие состоялось в рамках акции «Вузы для фронта!», которая проходила в вузе на протяжении двух недель. В ней приняли участие студенты, преподаватели и сотрудники ПсковГУ.
В гуманитарную помощь вошли продукты питания, одежда, предметы для оказания первой медицинской помощи, а также разнообразные средства гигиены.
Акция «Вузы для фронта!» проходит по инициативе Минобрнауки для поддержки участников СВО.
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