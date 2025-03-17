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Происшествия

Жителя Узбекистана осудили за попытку подкупа замначальника таможенного поста в Псковской области

Жителя Узбекистана осудили за покушение на дачу взятки заместителю начальника таможенного поста Псковской таможни, сообщили ПАИ в Псковской транспортной прокуратуре.

Установлено, что в феврале 2025 года мужчина пытался передать заместителю начальника таможенного поста (сменного) МАПП «Убылинка» Псковской таможни 200 евро (20 426,02 рубля).

Деньги предназначались за беспрепятственное перемещение грузового транспорта через таможенную границу без проведения досмотра. Однако действия мужчины пресекли сотрудники Псковской таможни.

Пыталовский районный суд признал иностранца виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей с конфискацией суммы взятки в доход государства. В связи с зачётом срока содержания под стражей наказание смягчено до 50 тысяч рублей.

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