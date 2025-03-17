Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Назначен новый заместитель главврача Псковской областной инфекционной больницы

Пост заместителя главного врача по административно-хозяйственным вопросам Псковской областной инфекционной клинической больницы занял Владимир Тимофеев. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница

Он имеет высшее юридическое образование и большой опыт работы в правоохранительных органах. В 2000 году окончил Псковскую школу милиции, а в 2003 году – Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел.

Кроме того, Владимир Тимофеев имеет 27-летний стаж службы в органах внутренних дел, работая на различных, в том числе руководящих, должностях. На заслуженный отдых он вышел с должности начальника МО МВД России «Опочецкий» в марте прошлого года, а в апреле начал работу в качестве специалиста по безопасности инфекционной больницы.

Вскоре его перевели на должность исполняющего обязанности заместителя главного врача по административно-хозяйственным вопросам.

«Я долгие годы отдавал долг Родине посредством госслужбы и отдаю его сейчас, но уже в системе здравоохранения», – отметил Владимир Тимофеев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 марта 2025

Команда правительства Псковской области удостоилась признания за эффективное информационное сопровождение нацпроектов в 2024 году
17 марта 2025

О запрете выхода на лёд напомнили жителям Псковской области
17 марта 2025

Владельцы бара по мотивам творчества писателя Михаила Булгакова стали гостями «Серебряного дождя». Главное
17 марта 2025

Назначен новый заместитель главврача Псковской областной инфекционной больницы
17 марта 2025

Где искать антикварную мебель для заведения, рассказали основатели псковского бара
17 марта 2025

Участники форсайт-сессии международного лагеря «Курган Дружбы» успешно защитили свои проекты
17 марта 2025

Снять клип о Великой Отечественной войне предлагают молодёжи Псковской области
17 марта 2025

В псковском баре покажут иммерсивные спектакли

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...