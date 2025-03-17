Назначен новый заместитель главврача Псковской областной инфекционной больницы
Пост заместителя главного врача по административно-хозяйственным вопросам Псковской областной инфекционной клинической больницы занял Владимир Тимофеев. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
Он имеет высшее юридическое образование и большой опыт работы в правоохранительных органах. В 2000 году окончил Псковскую школу милиции, а в 2003 году – Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел.
Кроме того, Владимир Тимофеев имеет 27-летний стаж службы в органах внутренних дел, работая на различных, в том числе руководящих, должностях. На заслуженный отдых он вышел с должности начальника МО МВД России «Опочецкий» в марте прошлого года, а в апреле начал работу в качестве специалиста по безопасности инфекционной больницы.
Вскоре его перевели на должность исполняющего обязанности заместителя главного врача по административно-хозяйственным вопросам.
«Я долгие годы отдавал долг Родине посредством госслужбы и отдаю его сейчас, но уже в системе здравоохранения», – отметил Владимир Тимофеев.
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