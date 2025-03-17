Флейту Пана услышат зрители 51-го Фестиваля русской музыки в Пскове

22:32, 17 марта 2025, ПАИ

Зрители 51-го Фестиваля русской музыки в рамках программы «Русская сказка» смогут услышать гусли, камерный симфонический оркестр и уникальный инструмент – флейту Пана. Об этом рассказала уроженка Пскова, одна из ведущих исполнительниц на гуслях звончатых, лауреат и обладатель Гран-при всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, солистка Государственного оркестра «Гусляры России» Московской областной филармонии Ольга Алексеева в программе «Утро на Великой» на радио «7 НЕБО».

«Псковская публика – это самая родная публика. БКЗ Псковской филармонии – тот зал, в который хочется всегда возвращаться, к своим родным зрителям, которые с самого детства меня воспитали и взрастили. С огромным нетерпением жду выступления», – отметила Ольга Алексеева.

Она также отметила, что программа «Русская сказка» будет уникальной: зрители услышат Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, а также исполнение Вячеслава Змеу, который сыграет на необычном инструменте.

«Интересным подарком Пскову будет выступление моего друга, коллеги-виртоуза, который исполнит музыку на флейте Пана. Это может стать изюминкой, которую в Пскове точно ещё никто вживую не слышал. Просто волшебный звук у этого инструмента», – добавила гостья эфира.

Концерт пройдёт 18 марта на сцене БКЗ Псковской областной филармонии. Начало в 19:00.

Добавим, 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдёт в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.