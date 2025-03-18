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Происшествия

Два пожара произошло за сутки в Псковской области, погибло два человека

Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области 17 марта, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, кухня горела в трёхэтажном доме на Октябрьском проспекте в Пскове. Спасатели эвакуировали из дома 15 человек. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы вытяжного оборудования.

Пожар на улице Торфяной в Печорах. Фото: ПАИ

Кроме того, два человека погибло при пожаре в одном из домов на улице Торфяной в Печорах. Дом выгорел изнутри полностью. На месте пожара сотрудники МЧС обнаружили погибшими 48-летнего мужчину и 53-летнюю женщину. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём. Специалисты проведут медицинскую и пожарно-техническую судебные экспертизы, а также проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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