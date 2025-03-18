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Происшествия

Два человека сгорели во время пожара в одном из домов в Печорах

Два человека сгорели во время пожара в одном из домов в Печорах, сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

17 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одной из квартир двухэтажного деревянного дома тел 48-летнего мужчины и 53-летней женщины с признаками воздействия высоких температур. По полученной следствием информации причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с источником открытого огня.

Назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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