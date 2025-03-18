Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Великолучанин взял телефон бывшей жены для ремонта и обокрал её банковские счета

Великолучанин взял телефон бывшей жены для ремонта и обокрал её банковские счета, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Установлено, что житель Великолукского района пришёл в больницу к своей бывшей жене, где она передала ему свой мобильный телефон для ремонта. На него пришли СМС-сообщения о поступлении денег, и великолучанин решил их украсть, чтобы закрыть свои долги.

С помощью онлайн-банка он перевёл деньги своим знакомым, которые не знали о преступных намерениях мужчины, а также совершал покупки.

В суде великолучанин признал себя полностью виновным, в содеянном раскаялся. Великолукский районный суд признал его виновным в совершении преступления по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок восемь месяцев условно с испытательным сроком два с половиной года. Также суд удовлетворил гражданский иск бывшей жены великолучанина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 марта 2025

Великолучанин взял телефон бывшей жены для ремонта и обокрал её банковские счета
18 марта 2025

Два пожара произошло за сутки в Псковской области, погибло два человека
18 марта 2025

Два человека сгорели во время пожара в одном из домов в Печорах
17 марта 2025

Три человека погибло и девять пострадало в ДТП в Псковской области за неделю
17 марта 2025

Водитель мотоцикла из Локнянского района отправится в тюрьму за гибель пассажира
17 марта 2025

Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за выходные
16 марта 2025

Трое взрослых и ребёнок пострадали в ДТП на трассе в Островском районе
16 марта 2025

20-летнего парня разыскивают в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...