Великолучанин взял телефон бывшей жены для ремонта и обокрал её банковские счета

11:44, 18 марта 2025, ПАИ

Великолучанин взял телефон бывшей жены для ремонта и обокрал её банковские счета, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что житель Великолукского района пришёл в больницу к своей бывшей жене, где она передала ему свой мобильный телефон для ремонта. На него пришли СМС-сообщения о поступлении денег, и великолучанин решил их украсть, чтобы закрыть свои долги.

С помощью онлайн-банка он перевёл деньги своим знакомым, которые не знали о преступных намерениях мужчины, а также совершал покупки.

В суде великолучанин признал себя полностью виновным, в содеянном раскаялся. Великолукский районный суд признал его виновным в совершении преступления по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок восемь месяцев условно с испытательным сроком два с половиной года. Также суд удовлетворил гражданский иск бывшей жены великолучанина.