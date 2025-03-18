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Происшествия

Лихачка из Локни более 250 раз нарушила правила дорожного движения

Жительница Локни оплатила более 250 штрафов за превышение скорости после вмешательства судебных приставов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Принадлежащий 27-летней жительнице Локни внедорожник попадал в объективы камер дорожной видеофиксации. В общей сложности ими было зафиксировано 252 нарушения ПДД. При этом все штрафы были за превышение допустимой скорости.

При этом ни одни из штрафов не был добровольно оплачен. В связи с этим постановления ГИБДД поступили на принудительное исполнение в отделение судебных приставов Пушкиногорского, Новоржевского и Бежаницкого районов. Общая сумма долга по всем исполнительным производствам составила 167 тысяч рублей.

Должница была уведомлена через портал «Госуслуги», однако задолженность так и не оплатила. Судебный пристав-исполнитель вызвал должницу на прием, на котором девушка дала понять, что не собирается оплачивать штрафы.

В ответ на это сотрудник арестовал ее мобильный телефон и применил штрафную санкцию в виде исполнительского сбора в размере 158 тысяч рублей.

Девушка на следующий день начала оплачивать свои штрафы. На сегодняшний день оплачено уже 250 штрафов. После поступления денежных средств на депозитный счет отделения исполнительные производства будут окончены фактическим исполнением.

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