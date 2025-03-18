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Экономика

«Тревожная кнопка» от мошенников появится в приложениях российских банков

Специальная кнопка для пострадавших от мошенников появится в приложениях банков для смартфонов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Банка России.

«Тревожная кнопка» от мошенников появится в приложениях российских банков. Фото: ПАИ

Новый функционал будет запущен с 1 октября 2025 года и, в частности, позволит клиентам заявлять о мошеннических переводах, а также упростит процедуру подачи заявления в правоохранительные органы.

Кроме того, пользователи смогут войти в диалог с кредиторами и написать, совершали ли они операцию под влиянием злоумышленников, по которой банк получил запрос от регулятора. «Такой порядок взаимодействия возможен в случаях, когда пострадавшие напрямую обращаются в полицию, а сотрудники правоохранительных органов запрашивают данные в Банке России», – подчеркнули представители регулятора.

Банки также обязуются принимать обращения от граждан, которые перевели наличные мошенникам через банкомат с помощью токенизированных (цифровых) карт. При этом неважно, является человек клиентом банка или нет.

Добавим, что с 29 марта банки также будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей клиентов от 14 до 18 лет о выдаче им карты и операциях по счету.

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«Тревожная кнопка» от мошенников появится в приложениях российских банков
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