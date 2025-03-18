Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с необеспечением 15-летнего ребёнка в Пскове жизненно необходимым лекарством

15:33, 18 марта 2025, ПАИ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту необеспечения ребенка-инвалида в Пскове жизненно необходимым лекарством. Об этом сообщает информационный центр СК России.

В комментариях в социальной сети ведомства обратилась псковичка, которая сообщила, что с ноября 2024 года ее 15-летнюю дочь-инвалида, страдающую сахарным диабетом, не обеспечивают инсулином, назначенным врачебной комиссией. При этом в профильной структуре семье предлагают аналог препарата. С этим женщина не согласна, так как опасается возможных осложнений.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене провести проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

Исполнение поручения и ход проверки находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.