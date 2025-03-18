Скончался народный артист России Киркоров

16:17, 18 марта 2025, ПАИ

Скончался народный артист России Бедрос Киркоров, пишет РИА Новости.

О смерти своего отца сообщил Филипп Киркоров.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой папа – народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведённое с родными!» – подчеркнул он.

Отметим, Бедросу Киркорову было 92 года.