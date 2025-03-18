Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Скончался народный артист России Киркоров

Скончался народный артист России Бедрос Киркоров, пишет РИА Новости.

Скончался народный артист России Бедрос Киркоров. Фото: соцсети Филиппа Киркорова

О смерти своего отца сообщил Филипп Киркоров.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой папа – народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведённое с родными!» – подчеркнул он.

Отметим, Бедросу Киркорову было 92 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 марта 2025

Пскович победил гепатит С за три месяца ради службы по контракту
18 марта 2025

Псковские мамы выступят в Кремлёвском дворце
18 марта 2025

Скончался народный артист России Киркоров
18 марта 2025

Дмитрий Мельников: Псковская область может получить квалифицированных управленцев, готовых к нестандартным ситуациям
18 марта 2025

Неделя детской и юношеской книги пройдёт в Пскове
18 марта 2025

Михаил Ведерников принял участие в совещании Дмитрия Патрушева по подготовке к пожароопасному сезону
18 марта 2025

Два десятых класса наберут в лицей при ПсковГУ
18 марта 2025

Несколько разработок ПсковГУ уже получили практическое внедрение

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...