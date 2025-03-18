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Общество

Назначен новый заместитель председателя Арбитражного суда Псковской области

Назначен новый заместитель председателя Арбитражного суда Псковской области, сообщили ПАИ в суде.

Указом президента Российской Федерации от 18 марта заместителем председателя Арбитражного суда Псковской области назначена Светлана Циттель, которая ранее занимала должность председателя судебного состава Арбитражного суда Псковской области.

Также судьей тринадцатого арбитражного апелляционного суда назначен Сергей Алексеенко, ранее занимавший должность судьи Арбитражного суда Псковской области.

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