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Общество

Ветераны боевых действий могут получить СберКарту ветерана

Ветераны боевых действий могут оформить и получить в отделениях Сбера электронное удостоверение ветерана боевых действий – СберКарту ветерана. Она является аналогом бумажного удостоверения ветерана боевых действий и обладает всеми преимуществами дебетовой СберКарты, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

Для получения карты потребуется только паспорт, бумажное удостоверение ветерана боевых действий или справка об участии в СВО. Соглашение о партнёрстве в этом социально значимом проекте банк заключил с Минобороны РФ.

Отмечается, что электронное удостоверение ветерана боевых действий заменит бумажное удостоверение. Оно выпускается на банковской карте, а значит, получение финансовой и нефинансовой поддержки от государства будет ещё проще. На СберКарту ветерана можно будет получать денежное довольствие, федеральные и региональные социальные выплаты, льготы и скидки.

Кроме того, её можно использовать и для привычных финансовых операций: платежей, переводов и сбережений. С неё можно снимать деньги в банкоматах Сбера без комиссии, расплачиваться за покупки и получать бонусы Спасибо, которые потом выгодно тратить у многочисленных партнёров банка. Все операции по карте легко и просто совершать в удобном банковском приложении СберБанк Онлайн.

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