Как объединить периоды назначения единого пособия на всех детей, рассказали в Соцфонде

14:25, 19 марта 2025, ПАИ

С 2025 года псковские родители могут синхронизировать сроки назначения единого пособия на детей, если оно назначено на разные периоды. Об этом ПАИ сообщили в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Чтобы пособия для всех детей были установлены на один и тот же срок, необходимо подать заявление на продление пособия в последний месяц выплаты на одного из них. При подаче заявления нужно отметить всех детей, даже если срок выплаты на них ещё не закончился.

«В таком случае при оценке нуждаемости семьи не будут учитываться выплаты единого пособия за предыдущие периоды», – пояснили специалисты.

После принятия положительного решения пособия будут выплачивать всем детям одновременно, начиная со следующего месяца после обращения.

Если заявление отклонят, текущие выплаты на других детей продолжатся в прежнем размере до окончания срока их назначения, уточнили в Соцфонде.

По всем возникшим вопросам следует обращаться по телефону контакт-центра отделения Социального фонда России по Псковской области 8-800-100-00-01.