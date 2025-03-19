Шесть собак не пропустили через госграницу в Псковской области с начала года

15:44, 19 марта 2025, ПАИ

Шесть собак не пропустили через госграницу в Псковской области с начала года, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

С начала 2025 года в пунктах пропуска на госгранице России в Псковской области было выявлено четыре случая нарушения при вывозе шести собак в страны Евросоюза. Питомцев перевозили в Черногорию, Нидерланды и Молдову.

Во время документарного контроля выяснилось, что у всех домашних животных не было лабораторных анализов на определение титра антител к бешенству.

Вывоз собак с таможенной территории ЕАЭС запрещен, выданы документы о возврате животных.

Ранее сообщалось, что лабрадор не смог попасть в Эстонию через госграницу в Псковской области.